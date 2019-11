GAGNON, Léo



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 12 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Léo Gagnon, époux de madame Bella Carrier, fils de feu Azilda Houde et de feu Émile Gagnon. Il demeurait à Québec, originaire de Sherbrooke. La famille sera présente à laà compter de 14 h 30 afin de recevoir les condoléances des parents et amis.Outre son épouse Bella Carrier, monsieur Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre Gagnon (conjointe Josée Dumont) et sa fille Huguette Gagnon (conjoint Sylvain Roy); ses petits-enfants: Maxime Ritchot, Myriam Ritchot Gagnon et Mathieu Ritchot. Il laisse également dans le deuil plusieurs ses arrière-petits- enfants; ses frères et sa sœur; ses beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.