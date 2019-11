MARCOTTE, Noëlla



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 14 novembre 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédée dame Noëlla Marcotte, fille de feu monsieur Armand Marcotte et de feu dame Eva Douville. Elle était native de Deschambault et demeurait au Mirodor de Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 21 novembre de 19 h à 21 h etde 11 h à 12 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Marcotte est allée rejoindre sa défunte sœur Rita (feu Roland Martel) et son défunt frère Marcel ainsi que ses parents. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Jeanne d'Arc Blanchet; ses neveux et nièces: Michel (Louise Alain), Ghislain (Sylvianne Royer), Francine et Jackie; ses petits-neveux et petites- nièces: Lyne, Patrick, Pablo, Sacha et leurs conjoint(e)s ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Mirodor et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.