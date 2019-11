CHENARD, Madeleine Lévesque



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 novembre 2019, est décédée subitement à l'âge de 85 ans et 10 mois, Mme Madeleine Lévesque, épouse de feu M. Roger Chenard; fille de feu Mme Marie-Louise Gagné et de feu M. Joseph-Étienne Lévesque. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 16 h.L'inhumation aura lieu ensuite au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son ami, Clermont Vézina; ses enfants: Normand (Madone Barbeau), Pierre (Brigitte Boissonnault), Brigitte (Martin Gauvin); son petit-fils, Alexandre Chenard; les enfants de monsieur Vézina: Alain (Sylvie Labbé), Johanne (Romano Blouin) et son petit-fils, Alexandre Vézina. Elle était la sœur de: feu Rachel (feu Fernand Miville), feu Georgette (feu Fernand Samson), feu Régis (Florence Langelier), feu François (feu Marguerite Dancause), feu Jeannine, feu Guy (Colombe Ouellet), feu Denise, Gilbert (Céline Pelletier), feu Claude (Paulette Lebel), Estelle (Gilles Dionne), Réal (Madeleine Théberge), Donald (Beve Beauclair), Doris (Francine Demontigny), Lise (feu Rosaire Caron). Sont aussi attristés par son départ son beau-frère, André (Julienne Lauzier); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la