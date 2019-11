DROLET, Maurice



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le 2 novembre 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur Maurice Drolet, époux de feu Louisette Durand, domicilié à Victoriaville et originaire de ville de Vanier.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre 2019 à partir de midi directement à l'église Sainte-Ambroise de Loretteville située au 277 rue Racine, Loretteville (Québec), G2B 1E7. Monsieur Maurice Drolet laisse dans le deuil ses enfants: Yves Drolet (Sylvie Guimont), Martine Drolet (Stéphane Hamelin); ses petits- enfants: Audrey, Marc-Antoine, Simon, Alex et Amélie; ses sœurs: Simone Drolet (feu Jean-Claude Morel), Monique Boulet (feu Georges Drolet); sa belle-soeur: Juliette Durand Lacasse (feu Marc-André Lacasse). Monsieur Maurice Drolet laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Pour souligner votre sympathie, la famille apprécierait des dons pour la Fondation À Notre Santé de l'hôpital HDA. Les formulaires sont disponibles au bureau ou sur le site internet du salon funéraire. La famille remercie tous les parents et amis de leur sympathie manifestée à l'occasion du décès de Monsieur Maurice Drolet.