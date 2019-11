GIRARD, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Louise Girard, épouse de monsieur Pierre Desbiens, fille de feu Richard Girard et de feu Jeannette Villeneuve. Elle demeurait à Beaumont. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alexandre (Élisa Laflamme Drapeau), Alyson et Adam (Amélie Lévesque); Roxanne Lajeunesse; ses petits-enfants: Michaël et Samuel; ses frères et soeurs: Diane, Jean (Denise Vear), Liza et Mario (Josée Dumas); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 7ème étage, unité de cardio-hématologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera à lale vendredi 22 novembre de 19h à 22h età compter de 10h.