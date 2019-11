JEAN, Denys



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 6 novembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Denys Jean, fils de feu Léo Jean et de feu Ghislaine Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 novembre 2019 de 17 h à 20 h 30 et le samedi 23 novembre 2019 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Michèle et la mère de Marie-Michèle: Louise; ses sœurs: Hélène Jean et Christine Jean (Alain Gauthier); son frère Pierre Jean; ses nièces: Dominique Jean et Marie-Pierre Blanchard; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et tous ses ami(e)s, tout particulièrement Marc et Doris Gendreau. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval, particulièrement les départements de l'oncologie et des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8.