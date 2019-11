À Beauceville, les estacades ne seront pas installées pour l’hiver

Le maire de Beauceville est furieux puisqu’il semble désormais impossible d’installer pour l’hiver les estacades qui doivent servir de mesure d’atténuation pour contrer la crue de la rivière Chaudière.

À l’approche du mois de décembre, la municipalité souhaitait se préparer dès maintenant à la débâcle du printemps prochain.

Le 15 octobre dernier, devant plus d’une centaine de sinistrés exaspérés, les experts avaient proposé l’installation de deux estacades pour réduire les risques d’inondation à cet endroit, durement touché chaque fois. Le maire François Veilleux avait alors l’espoir de pouvoir agir rapidement avant l’hiver. Déçu et en colère, ce dernier n’y croit plus.

Mécontent

« Non, je ne suis pas de bonne humeur. Tout le monde a le pied sur le frein. Rien ne bouge. On ne rend pas nos appels », lance François Veilleux.

Le maire de Beauceville cible à la fois le ministère de la Sécurité publique, de l’Environnement, ainsi que l’expert Brian Morse, du Département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval.

La neige hâtive et le froid ont déjà formé un peu de frasil dans la rivière. L’installation d’estacades en aval et en amont des Rapides-du-Diable ne pourra pas se faire en décembre ni en janvier.

« Ça ne va pas bien. On veut que ça se règle et on ne comprend pas les délais administratifs. Personne ne veut prendre le dossier en charge. Est-ce que ça ne vous tente pas d’être le gouvernement qui règle pour de bon le dossier de la rivière Chaudière ? » a ajouté M. Veilleux, en visant l’équipe du premier ministre Legault.

Le mois dernier, la population de Beauceville avait clairement mentionné qu’elle ne voulait pas attendre un hiver supplémentaire sans un échéancier précis. La frustration avait pris le dessus lors de la période de questions.

« Ça fait déjà 70 ans qu’on attend. Les estacades, on les veut cette année », avait affirmé un citoyen, Noël Cloutier.