Aecon reluque la construction du tramway de Québec

La société s’est récemment inscrite au Registre des lobbyistes avec l’intention d’entamer des discussions avec des responsables à la Ville. Elle souhaite présenter ses «services» afin de «participer à la conception et la construction des infrastructures liées au tramway».

Au cours des dernières années, Aecon a collaboré sur plusieurs projets de transport en commun, entre autres du côté de Toronto et de Montréal, où elle a travaillé sur des chantiers en lien avec des développements de trains légers sur rails.

Aecon n’est pas la première entreprise à reluquer le projet de transport de Québec. En février, Bombardier Transport avait livré devant des gens d’affaires de la région une conférence sur ses produits, soit le tramway, le métro léger et le métro.

Le gouvernement compte autoriser, exceptionnellement, les discussions entre la Ville et d’éventuels fournisseurs avant l’adjudication d’un contrat.

«C’est surtout avec les consortiums qu’on va négocier. Tout va être transparent [...] Il n’y a pas de scandale », avait noté le maire Régis Labeaume, lundi. « Si on trouve qu’il y a des affaires qui sont trop chères avec le plus bas soumissionnaire, on va avoir la capacité de serrer la vis.»