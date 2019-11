Aide annuelle de 411 000$ pour la revitalisation des quartiers de Lévis

La Ville de Lévis injectera 411 000$ par an pour accompagner les actions d’un nouvel organisme unifié de revitalisation des quartiers traditionnels.

«On veut affirmer notre soutien aux quartiers traditionnels de la Ville de Lévis. Nous franchissons une étape cruciale avec ce nouvel organisme de revitalisation», a exprimé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Après un an de travail, en collaboration avec les quatre organismes de revitalisation qui existaient déjà à Lévis, la Ville a annoncé mercredi la création d’une nouvelle instance qui sera désormais responsable de l’ensemble des projets pour revamper les secteurs centraux de la Ville.

Ainsi, on va unir les quatre organismes qui existaient déjà et qui seront regroupés sous un même chapeau. Un nouveau plan d’action sera mis en place. La nouvelle corporation sera entièrement autonome et aura entre autres comme mandat de stimuler la vitalité des quartiers traditionnels, d’en faire la promotion, de s’occuper de leur embellissement, d’appuyer la réalisation des programmes particuliers d’urbanisme et de réunir les acteurs impliqués.

Brigitte Duchesneau représentera le conseil municipal à la direction de la corporation. Les organismes en place depuis des années avaient bien des «inquiétudes», a noté la conseillère, mais ils se sont rangés derrière la vision de la Ville.

Le budget annuel sera de 411 000$ par an, dont 85 000$ iront au soutien d'activités d'animation et à l'organisation d'événements. Cela représente une hausse de 25 000$ par rapport aux sommes consenties jusqu'à maintenant. Une autre aide de 25 000 $ sera versée pour le démarrage en 2020.

«Les quatre corporations existantes seront dissoutes aux alentours du mois d'avril», a précisé Mme Duchesneau.