Apple annule la présentation d’un film avec Samuel L. Jackson en raison de « préoccupations »

Apple a annoncé mercredi, à la veille d’un prestigieux festival de cinéma à Los Angeles, qu’il annulait la présentation du film « The Banker », avec Samuel L. Jackson, en raison de « préoccupations » non précisées.

Le film, produit par Apple pour sa nouvelle plateforme de streaming, est inspiré par l’histoire vraie de deux hommes d’affaires noirs américains, Bernard Garrett et Joe Morris, qui ont défié les lois raciales en vigueur dans les années 1950 aux États-Unis et recruté un ouvrier blanc pour l’installer à la tête de leur entreprise.

« La semaine dernière, des préoccupations entourant le film ont été portées à notre attention », a dit Apple dans une déclaration transmise à l’AFP.

« Nous avons besoin, avec les cinéastes, d’un peu de temps pour examiner ces questions et déterminer les meilleures étapes pour la suite. C’est pourquoi nous ne présentons plus +The Banker+ au festival AFI », explique Apple, sans donner aucune précision sur la nature de ces « préoccupations » de dernière minute.

Selon certains médias suivant de près Hollywood, cette annulation est liée à des allégations formulées par un membre de la famille de Bernard Garrett, l’un des entrepreneurs mis en scène dans le film.

« The Banker », qui devait être dévoilé jeudi soir au festival AFI de l’Institut du film américain, sera remplacé par « Marriage Story », drame avec Scarlett Johansson et Adam Driver donné parmi les favoris pour les Oscars.

« Nous soutenons la décision d’Apple de reporter l’avant-première, et nous remercions nos amis de Netflix de nous permettre de projeter +Marriage Story+, salué par la critique », a réagi un porte-parole de l’AFI interrogé par l’AFP.

« The Banker » était l’un des premiers films produits par le géant technologique pour son nouveau service de vidéo à la demande, Apple TV+, lancé le 1er novembre. Après sa présentation à Los Angeles, l’œuvre devait être diffusée en streaming à partir du 6 décembre.