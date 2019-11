Atteindre les sommets!

L’Association Restauration Québec (ARQ) tient son Rendez-vous annuel 2019 ce matin au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Sous le thème « En route vers le sommet », les participants au Rendez-vous pourront entendre Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, qui partagera son expérience lors d’une conférence sur la performance en affaires, l’atteinte des objectifs et les problèmes de l’entrepreneuriat. La Fondation ARQ, quant à elle, remettra un prix Chapeau restaurateurs, catégorie Hommage, à Jean-Pierre Léger, vice-président du CA de la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger et président du CA de la Fondation St-Hubert, et son prix Chapeau restaurateurs, région de la Capitale-Nationale à Louis McNeil, copropriétaire des restaurants Cosmos afin de souligner son implication sociale de longue date et le rayonnement positif qu’il apporte à l’industrie de la restauration. Suivra le Salon ARQ Contacts Capitale-Nationale, de 14 h 30 à 18 h, avec près de 75 exposants de produits et services, dont une quinzaine de transformateurs bioalimentaires locaux.

L’entreprise québécoise Epiderma menait à nouveau cette année une campagne de collecte de fonds à l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein. Epiderma a pu ainsi récolter au sein de son réseau la somme de 16 800 $, qu’elle a versé à la Fondation du cancer du sein du Québec. Chez les femmes de 20 à 49 ans, le cancer du sein est la première cause de décès par cancer, tandis que les femmes de 50 à 69 ans présentent le taux le plus élevé de ce type de cancer. De gauche à droite, sur la photo : Christine Vézina , directrice finances et administration d’Epiderma; Karine Iseult Ippersiel, vice-présidente, développement, partenariats et alliances stratégiques à la Fondation du cancer du sein du Québec; Marie-Pier Frenette , directrice marketing d’Epiderma et Marie-Claude Ravary, conseillère, partenariats et commandites à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Depuis le 8 novembre dernier, la Fromagerie Victoria, qui compte 13 succursales à travers la province, remet 1 $ à Opération Enfant Soleil pour chaque poutine au poulet popcorn (photo) vendue. La fromagerie s’est donné comme objectif d’amasser une somme de 20 000 $ d’ici juin 2020. Dans notre région, il y a 4 succursales de la Fromagerie Victoria : Lévis (centre-ville et Saint-Nicolas). Québec (rue Bouvier et Galeries de la Capitale.) Voilà une belle association pour venir en aide aux enfants malades.

Hommage mérité Photo courtoisie

Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL), a rendu hommage récemment à Denys Légaré (photo), grand développeur de la Fondation qui a quitté ses fonctions de directeur général de la FHDL le 15 octobre dernier, qui assurera la transition des dossiers jusqu’au 31 janvier 2020 et continuera d’agir à temps partiel, dès le 1er février 2020, comme directeur des dons planifiés et conseiller philanthropique. À son arrivée à la FHDL, en septembre 2009, Denys Légaré a fait bénéficier la Fondation de sa grande expérience en marketing dans le domaine du sport, en tourisme et en publicité. Sous sa gouverne, la Fondation a permis la réalisation de projets actuels et futurs pour une valeur de 45 millions de dollars. On lui doit, entre autres, la gestion de quatre grandes campagnes de financement, dont la dernière (2015-2019) fut la plus grande de l’histoire de la région. Elle a permis d’amasser 39,5 M$ sur un objectif de 38 M$.

Anniversaires Photo courtoisie

Max Pacioretty (photo) attaquant des Golden Knights de Vegas (LNH), 31 ans... Andrew Ranger, pilote de course automobile québécois, 33 ans... Marc Labrèche, comédien, acteur et animateur du Québec, 59 ans... Bo Derek, actrice américaine et productrice américaine, 63 ans... Jocelyn Bourque (Jos pour les intimes) ex-directeur des sports au Journal de Québec, 72 ans... Nanette Workman, chanteuse québécoise, 74 ans.

Disparus Photo courtoisie