PELLETIER, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 novembre 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédé monsieur Roger Pelletier, époux de madame Gabrielle Ruel et antérieurement de feu Yolande Bédard, fils de feu madame Cécile Blouin et de feu monsieur Albert Pelletier. Il demeurait à Lévis."C'est d'une assurance tranquille, qu'il entreprit ce dernier voyage".La famille a reçu les condoléances, en présence des cendres, aule mardi 19 novembre 2019, de 14 h à 15 h 45. Une liturgie de la parole fut célébrée au salon le même jour à 16 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière L'Ange-Gardien à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Gabrielle Ruel, ses beaux-enfants Jocelyne (Paul-André Trinque), Normand (feu Benoit-Jean Bernard), Diane (Raouf ElHamidine) et André Labrie. Les petits-enfants de sa conjointe Thomas, Alain, Sophie et Pier-André. Il était le frère de feu Jean-François (feu Françoise Ferland), feu Noël (Pierrette Côté), Irenée (Thérèse Lefrançois), Gérard (feu Ana Rosario); le beau-frère de Laurence Nadeau (feu Lionel Ruel), de la famille Bédard feu Thérèse (feu Gérard Bernard), feu Jean-Marc (feu Solange Laberge); il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.