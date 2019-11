LACASSE, Juliette Durand



Au CHSLD du Fargy à Beauport, le 10 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Juliette Durand, fille de feu dame Marie-Louise L'Heureux et de feu monsieur Alphonse Durand. Elle était l'épouse de feu monsieur Marc-André Lacasse. Elle demeurait à Québec, autrefois de Loretteville.et de là au cimetière de Loretteville. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Elle était la mère de: Murielle (Pierre Descent), feu Marc (Claudine Dubois) et Jean-François (Normand Petitclerc). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Philippe Descent (Marie-France Clermont) et Guillaume Descent; sa nièce Jocelyne Brunet, son neveu Guy Ouellet et autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Monique Vézina et Jolanda Heller pour leur soutien constant ainsi que le personnel de la Maison Écho du Cœur à Beauport et le personnel du deuxième étage du CHSLD du Fargy à Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Écho du Cœur, 940, boul. Raymond, Québec, QC, G1B 1J7.