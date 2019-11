TANGUAY, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Tanguay, époux de madame Louiselle Béchard. Il demeurait à Saint-Henri, natif de Saint-Nazaire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 22 novembre 2019 à compter de midi suivi d'une cérémonie du dernier hommage qui lui sera rendu à 15h. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Linda (Mario Fortin), Luc (Anne Laliberté), Johanne (Christian Corriveau) et Stéphane (Caroline Montreuil); ses petits-enfants: Lydia, Catherine, Virginie (Guillaume), Sandrine (Vincent-Thomas), Louis, Justine (Félix), Alex, Félix, Noémie (Antoine), Delphine, Alexis et ses arrière-petits-enfants. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Marie-Berthe (feu Emilien Pelchat), Laurette (feu Sylvio Pelchat), Wilfrid (Yvette Leclerc), Jeannine (feu Guy Fillion) et Emilienne (Réal Fillion). Il laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Béchard: Roland (feu Laurette Lachance), Claudette, Micheline, Raymonde, Berthe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Tanguay. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Tanguay a été confié pour crémation à la