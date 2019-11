Centrale de police de Lévis: le maire Lehouillier organisera une rencontre avec le syndicat

Surpris de la sortie de la Fraternité des policiers qui estimait être tenue à l'écart du projet de centrale de police, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, tentera d'initier une rencontre entre la direction et les leaders syndicaux.

Le président de la Fraternité des policiers de la Ville de Lévis, Marc Allard, avait confié au Journal que son syndicat n'avait pas été mis au courant des détails du projet de 53 millions $ présenté lundi par le maire.

«Ce n’est pas la grande joie. On a appris la nouvelle en même temps que les médias. On ne nous tient pas au courant. On n’a pas l’impression d’être partenaires là-dedans», avait-il regretté.

Mercredi, Gilles Lehouillier a indiqué d'abord qu'il «faut faire attention. On est en négociation actuellement». Il dit avoir vérifié avec le chef de police, Michel Desgagné, ainsi qu'avec les gens qui pilotent le dossier.

«Les membres du personnel sont systématiquement rencontrés» pour l'élaboration du plan fonctionnel et technique de la future centrale. Je vais toutefois demander de m'assurer à ce que le syndicat comme tel (soit rencontré). Je vais demander une rencontre entre l'état-major, le chef de police et la Fraternité.»

Il estime ainsi que la rencontre des leaders syndicaux est «une bonne idée».

Pour ce qui est du stationnement, qui avait causé des soucis dans la première mouture du projet de Québec, la Ville de Lévis a affirmé qu'elle prévoit un stationnement intérieur pour les véhicules patrouille.

«C'est dans le projet. On s'assure aussi d'avoir l'espace nécessaire et le terrain nécessaire», a-t-il souligné, sourire en coin, en référence au projet de Québec qui avait été prévu d'abord sur un terrain trop restreint.