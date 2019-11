«C’est frustrant» –Phillip Danault

Le Canadien a perdu un troisième match d’affilée (0-1-2) contre une autre équipe qui ne devrait pas participer aux séries, les Sénateurs.

« C’est frustrant. On ne joue pas mal, mais on n’est pas capable de capitaliser. Ça nous coûte des matchs. On a récolté un point ce soir [hier], mais ce n’est pas assez. »

– Phillip Danault

Cale Fleury n’a pas peur de distribuer un bon coup d’épaule. En première période, le jeune défenseur du CH a frappé durement l’attaquant Vladislav Namestnikov, le blessant au bas du corps.

« Ce n’est jamais plaisant de voir un gars se blesser. On est arrivé à la rondelle en même temps. J’ai choisi de terminer ma mise en échec. Je crois que c’était un coup d’épaule propre. »

– Cale Fleury

Jesperi Kotkaniemi n’est jamais un moulin à paroles après un match. Encore moins après un revers. Mais il a dressé un bilan positif de son match.

« C’était mieux que les premiers matchs. J’ai obtenu quelques occasions, mais je n’ai pas marqué. Au moins, je m’en vais dans la bonne direction. »

– Jesperi Kotkaniemi

Claude Julien a eu de bons mots pour Charles Hudon. À son troisième match depuis son rappel du Rocket de Laval, Hudon se débrouille bien à l’aile de la quatrième unité avec Nate Thompson et Nick Cousins.

« Je me sens bien. Je veux travailler encore certaines choses. J’ai toujours dit qu’on ne pouvait pas être parfait. Alors, chaque fois que j’embarque sur la patinoire, j’essaie de me donner à fond et d’avoir le plus d’impact. »

– Charles Hudon

Carey Price ne s’inquiète pas de la panne offensive de son équipe.

« Ce n’est jamais facile de marquer des buts dans la LNH, mais nous misons sur des gars capables de le faire. On crée des occasions de marquer. C’est ce qu’il faut continuer de faire. Mais il faut en profiter. »

– Carey Price