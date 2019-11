De bonnes nouvelles pour les Bruins

Les Bruins de Boston ont de quoi se réjouir, puisqu’en plus de trôner au sommet de la section Atlantique, deux de leurs joueurs-clés blessés reviendront au jeu lors des prochains matchs.

Le Québécois Patrice Bergeron devrait sauter sur la patinoire jeudi à domicile contre les Sabres de Buffalo, a annoncé l’entraîneur-chef Bruce Cassidy sur le compte Twitter de l’équipe.

«Je me sens mieux et je progresse bien. J’ai bien patiné aujourd’hui [mercredi], je me sentais pas mal bien, a dit Bergeron sur le site internet des Bruins, mercredi. C’est un problème mineur, mais je veux être certain que cela ne dure pas trop longtemps. J’essaie de faire attention et d’être à 100 % avant de revenir dans l’action.»

Le joueur de centre étoile a raté les deux dernières rencontres de sa formation. Il était touché au bas du corps. La nature de sa blessure n’a pas été précisée, mais Bergeron a soigné des maux à l’aine tout l’été, ce qui lui a fait rater une partie du camp préparatoire de son club avant le calendrier régulier.

Le numéro 37 s’est entraîné sur glace en matinée avec quelques joueurs, dont le défenseur Torey Krug. Blessé au haut du corps, l’arrière a manqué les quatre parties de son équipe depuis le 11 novembre. Il sera toutefois de retour samedi contre le Wild du Minnesota, a précisé Cassidy.