Des astronautes juniors recherchés

L'Agence spatiale canadienne (ASC) est à la recherche de jeunes souhaitant devenir astronautes.

Dès jeudi, l’Agence va lancer sa campagne Astronautes juniors qui a pour objectif de permettre aux jeunes de mettre «leurs connaissances et leurs aptitudes à l'épreuve, de comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette grande aventure et de susciter leur intérêt pour l'espace et la science».

À ce propos, l’ASC s’adressera à plus de 200 jeunes élèves de la 6e année du primaire jusqu'au 3e secondaire lors d’une vidéoconférence diffusée mercredi dans quatre écoles au pays, dont trois dans la région de Montréal: le Collège de Montréal, le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et l'Académie hébraïque.

Les jeunes qui seront recrutés à l’échelle du pays dans le cadre d’un concours national participeront à un camp de formation d'une semaine au cours de l’été prochain, à l'Agence spatiale canadienne, à Longueuil.

Le programme Astronautes juniors est un ensemble d’activités regroupées en trois volets, soit science et technologie, condition physique et nutrition ainsi que communication et travail d'équipe.

«Pendant ce camp, ils accompagneront des astronautes, ingénieurs et scientifiques pour une semaine de formation spatiale», peut-on lire sur le site de l’Agence.