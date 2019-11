Des billets pas chers pour aller voir les Redskins

Aussi découragés soient-ils, les partisans des Redskins de Washington seront possiblement heureux de savoir qu’ils peuvent acheter un billet pour le prochain match de leur équipe pour aussi peu que 6 $.

D’après le quotidien «The Washington Post», qui a évoqué les sites spécialisés Ticketmaster et StubHub, c’est le montant le moins élevé proposé en revente pour la rencontre opposant les Redskins aux Lions de Detroit, dimanche, au FedEx Field. De plus, des sièges situés dans des sections plus dispendieuses sont offerts à un coût dérisoire : à titre d’exemple, un billet valant normalement 760$ aux guichets est disponible moyennant 15$ sur le marché secondaire.

L’équipe de la capitale américaine ne fait rien pour attirer les foules en 2019. Elle croupit au dernier rang de la section Est de l’Association nationale avec neuf revers en 10 sorties.