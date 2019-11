Des membres du Parti vert du Québec demandent une révision de la chefferie

En raison de «nombreuses irrégularités», plus de 150 membres et anciens candidats du Parti vert du Québec (PVQ) demandent au Conseil national du parti une révision de la chefferie.

Des membres du parti ont créé «Réforme PVQ» pour dénoncer «le manque de transparence et les actions antidémocratiques du chef Alex Tyrrell», peut-on lire dans un communiqué publié mardi.

Le groupe juge que les actions de l’actuel chef du PVQ font stagner la croissance du parti et estime que leur organisation a perdu son statut de leader sur les enjeux environnementaux au Québec.

«M. Tyrrell n'a organisé aucune révision de la chefferie ou congrès national en l'espace de six ans, contrevenant également aux fondements démocratiques de toute organisation politique. M. Tyrrell exclut sans ménagement tous membres se trouvant en désaccord avec sa gestion du Parti», peut-on également lire.

Le groupe indique également que l’auditeur du PVQ a soulevé une inquiétude quant à la gestion financière du parti. Ce dernier aurait constaté «des lacunes significatives dans le système de contrôle interne pour les charges, à l’exception du loyer et des frais d’audit».

De plus, le budget du parti n'aurait pas été présenté aux membres du PVQ lors de l'Assemblée générale annuelle de 2019, comme le veut la loi et les statuts et règlements du parti politique.

«Plus tôt cette année, M. Tyrrell a également pris des mesures pour modifier les statuts et règlements afin de réduire la surveillance du comité exécutif. Nous trouvons ces comportements très troublants», précise Réforme PVQ qui dénonce le style de gestion «autoritaire» de M. Tyrrell.

Les membres qui demandent une révision de la chefferie croient que son «leadership divisif» a contribué à priver le PVQ de collaboration avec les groupes écologistes du Québec et n’a fait qu’écarter des alliances potentielles aux niveaux municipaux et fédéraux.