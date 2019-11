Financement des infrastructures: Lehouillier appuie Labeaume dans ses demandes aux gouvernements

Gilles Lehouillier seconde la demande du maire de Québec, Régis Labeaume, qui demande aux gouvernements supérieurs d'être plus constants dans l'octroi de subventions pour assurer l'entretien des infrastructures municipales.

«J'ai trouvé que l'idée de la Ville de Québec, c'était excellent», a exprimé le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, au lendemain de la sortie de son homologue de Québec.

«Il faut qu'on puisse se planifier sur au moins 10 ans. On ne peut pas penser mettre en place un plan vigoureux d'entretien de nos infrastructures en bas de 10 ans. La Ville de Québec dans la cible.»

Les programmes existent, mais ils sont imprévisibles, dit-il, en écho à M. Labeaume. «On ne sait pas si ça va être renouvelé. L'idéal, ce serait de pouvoir faire la pérennité de nos équipements sur la base de plusieurs années.»

Il appuie également la demande de fixer environ à 50 % la part d'investissement des gouvernements. «Si on avait ça, on ferait des pas de géant.»

Lévis a un déficit d'entretien de 335 millions $ pour la voirie, l'aqueduc et les égouts. La Ville dépense environ 35 à 40 millions $ par an pour l'entretien et la mise à niveau de ses infrastructures.

Le maire salue également le plan très détaillé dont s'est dotée sa voisine pour l'entretien de ses infrastructures. Lévis a son plan, mais il est moins précis, indique M. Lehouillier. Lévis pourrait s'inspirer des méthodes de Québec. «Ils sont assez avancés sur la façon de structurer sur 10 ans la planification.»