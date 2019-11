François Legault et Pierre Fitzgibbon pour la création d’un «Amazon Québec»

QUÉBEC | Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon se disent en faveur de la création d’une «Amazon Québec» où seraient offerts les produits de détaillants d’ici.

Ils ont tenu ces propos à quelques heures d’une rencontre entre le chef de la Coalition avenir Québec et des représentants d’Amazon Canada jeudi, à son bureau de Québec.

C’est une idée d’abord lancée par l’homme d’affaires et président de la campagne 2018 du Parti libéral du Québec (PLQ), Alexandre Taillefer, a expliqué François Legault avant la période de questions à l’Assemblée nationale.

«L’important est de savoir comment on fait pour rassurer les fournisseurs québécois, pour s’assurer qu’à l’avenir, ce n’est pas que des produits américains qu’on va vendre aux Québécois via Amazon», a indiqué le premier ministre. Il s’agit d’une grande «grande préoccupation» qui l’habite, a-t-il ajouté.

Une telle entreprise comblerait les besoins des clients «nationalistes» qui cherchent à se procurer des produits québécois, estime quant à lui le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

Photo Simon Clark

«Donc on a des produits, on a des clients, qui sont nationalistes, qui aiment acheter Québécois, donc il est temps qu’on commence à regarder plus attentivement et qu’on ait une structure [pour eux]», a-t-il expliqué en mêlée de presse.

Le gouvernement pourrait investir dans une telle entreprise si elle est «pérenne», a précisé l’ancien homme d’affaires. Il a notamment fait valoir qu’Amazon, en plus d’être une plateforme d’achat en ligne, est aussi un réseau de distribution.

D’abord un réseau d’achat de livres sur internet, Amazon est devenu un géant mondial de la vente au détail en ligne.