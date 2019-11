Groupe Capitales Médias: le collectif des employés privilégié malgré plusieurs embûches

Le collectif des employés de Capitales Médias privilégié pour reprendre les actifs, malgré «du mouvement» dans le financement et des créanciers qui devront approuver la réorganisation du capital.

Comme déjà rapporté, deux groupes parmi les quatre qui ont fait parvenir des lettres d’intention au séquestre ont fait des offres: le Collectif des employés de GCM et le groupe Métro. Dans les deux cas, les acheteurs avaient un prix d’achat de 1$ et prévoyaient des pertes d’emploi de l’ordre de 15%.

Le séquestre Christian Bourque privilégie cependant la reprise de GCM par le collectif, parce que la transaction est «plus simple», donc plus rapide, et que la négociation de nouvelles conventions collectives sera plus facile. Les employés «sont juges et parties».

Cependant, le financement est encore en «mouvement», notamment avec Desjardins, qui a annoncé mardi qu’il ne s'y engagerait pas. Est-ce que le financement est actuellement «attaché»? «La réponse, c’est non», a dit M. Bourque en terminant son exposé.

Une «épuration du passif» devra entre autres être effectuée avant d’arriver à une «destination finale». Les créanciers sont convoqués en assemblée le 16 décembre prochain. Ils devront accepter que le passif soit épuré avant que la transaction ne prenne effet le 18 décembre.

Régime de pension

Toutefois, «aucun scénario n’envisage le maintien des régimes de pension», a indiqué Me Alain Tardif, avocat du syndic. Le travail consistera donc plutôt «à trouver une façon de minimiser les conséquences», ajoute l’avocat.

Le juge Daniel Dumais a parlé «de l’ombrage de White Birch», une papetière de Québec où les retraités avaient vu leur régime de retraite sévèrement amputé et dont le litige est devant les tribunaux.

Liquidités jusqu’à la mi-janvier

Malgré un autre report du futur repreneur de Groupe Capitales Médias, les finances se portent mieux que prévu, selon M. Bourque, de sorte qu’il n’y aurait pas de problème de liquidités avant la mi-janvier. «On fait mieux que ce qu’on avait prévu.»

Alors que les 5 M$ investis en août par Investissement Québec devaient permettre des opérations jusqu’à la mi-novembre, des économies permettent maintenant que l'on se rende à la mi-janvier.

Les revenus de tirage et de publicité ont dépassé de 1 139 000$ ce qui avait été prévu, tandis que les dépenses sont «significativement moindres» avec un écart favorable de 2 110 000 $, a indiqué M. Bourque.

Cependant, dans l’état actuel, GCM perd de 150 000 à 200 000$ par semaine. L’ensemble des 5 M$ d'IQ a maintenant été décaissé, a indiqué M. Bourque.