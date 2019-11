Jean-Gabriel Pageau écrit quelques lignes de l’histoire

En ayant marqué neuf buts depuis le début du mois, l’attaquant Jean-Gabriel Pageau a inscrit son nom aux côtés des meilleurs compteurs de l’histoire des Sénateurs d’Ottawa en novembre.

Le numéro 44, qui revendique 16 points en 21 rencontres cette saison, a récolté les trois quarts des buts de son équipe depuis les 16 derniers jours. À Ottawa, seulement trois hockeyeurs ont réussi plus de filets que lui pour un seul mois de novembre. Daniel Alfredsson a touché la cible 13 fois à la même période mensuelle en 2005 et 10 fois deux ans plus tard. Marian Hossa (12 buts, 2002) et Bob Kudelski (11 buts, 1993) sont les autres patineurs ayant mieux fait que l’Ottavien.

Pageau doit encore jouer six fois d’ici la fin du mois, incluant le match de mercredi contre le Canadien de Montréal. Malgré ses succès, les «Sens» avaient gagné neuf de leurs 21 parties avant de se retrouver au Centre Bell.