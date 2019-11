Le retour sur terre pour l’astronaute David Saint-Jacques, c’est «comme si tu tombais de la falaise de l’adrénaline»

L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques raconte que son retour sur terre, après six mois dans l’espace ainsi que plus de deux ans d’entraînement au préalable, lui ont procuré une baisse d’adrénaline importante.

«C’est six mois dans l’espace, mais c’est, avant, deux ans et demi d’entraînement à travers le monde, des simulations. Donc, c’est exaltant, mais en même temps, aussi stressant quand même. On est toujours poussés et c’est comme si le jour où tu reviens sur terre, c’est comme si tu tombais de la falaise de l’adrénaline», a affirmé M. Saint-Jacques à l’émission Franchement dit, à QUB radio, mercredi.

L’astronaute qui a fait 3264 fois le tour de la planète pendant son séjour dans l'espace, a expliqué à l’animateur Jonathan Trudeau qu’il a passé «une batterie de tests médicaux» lors de son retour sur terre et qu'il a dû travailler son «équilibre» et sa «coordination».

«Quand on revient de l’espace, dans les quelques jours, quelques semaines qui suivent l’atterrissage [...], notre corps est encore comme dans l’espace, donc on est très intéressant pour les scientifiques. Il y a comme une fenêtre où on est un cobaye et après quelques semaines, éventuellement, tu redeviens juste un être humain normal, tu n’as plus d’intérêts», a blagué celui qui est aussi astrophysicien, médecin et ingénieur.

David Saint-Jacques estime qu’il a une dette «envers tout le monde» et qu’il ne peut pas garder cette «expérience-là» pour lui, en rappelant que des «milliers de gens» l’ont aidé à se rendre dans l’espace.

«C’est extraordinaire ce que j’ai vécu, mais moi-même je ne me considère pas comme une personne surhumaine. Il m’est arrivé une aventure extraordinaire, mais moi, au quotidien, j’ai juste travaillé, j’ai juste étudié, j’ai juste fait des choix de vie qui m’ont mené là», a ajouté l’homme de 49 ans.