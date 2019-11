Nouveau cabinet fédéral: l’opposition fustige les mêmes choix de Trudeau

OTTAWA – Le Parti conservateur du Canada a déploré mercredi que le chef libéral Justin Trudeau ait choisi «les mêmes visages» pour son nouveau cabinet, laissant ainsi entendre qu’il n’a rien appris de ces quatre dernières années à la tête du pays.

«Le 21 octobre, Justin Trudeau a perdu des sièges dans chaque région du pays et a perdu presque un million de votes par rapport à 2015. Les Canadiens lui ont envoyé un message clair qu’ils voulaient une nouvelle approche», a souligné dans un communiqué le chef Andrew Scheer.

Ce dernier a soutenu que le nouveau cabinet «est une version encore plus grosse de celui qui a contribué à créer une crise du coût de la vie pour les familles canadiennes, une attaque de notre secteur énergétique, la mise au chômage des milliers de travailleurs qu’il emploie, et a tout mis en place pour une crise de l’unité nationale».

M. Scheer est d’avis que le chef libéral «a raté une occasion de débuter une nouvelle approche et promet que sa formation politique va «continuer à se battre pour garder le Canada fort et uni».

De son côté, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a fait savoir que «peu importe qui est affecté à un dossier, le véritable changement qu'a besoin de faire le gouvernement libéral est de commencer à travailler pour les Canadiens».

M. Singh a ajouté que les néo-démocrates collaboreront avec le premier ministre et son nouveau cabinet «lorsqu'ils seront prêts à travailler pour protéger et créer des emplois, rendre la vie plus abordable, investir dans les services dont les gens ont besoin et veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour lutter contre la crise climatique».