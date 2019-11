Retour sur scène pour Les Morissette en 2020

Véronique Cloutier et Louis Morissette s'apprêtent à effectuer un nouveau tour de piste. L'an prochain, le couple renouera avec son public afin de présenter le spectacle «Les Morissette II».

Les amoureux se lanceront dans une autre tournée du Québec, mais avec des ambitions plus modestes. Contrairement aux 300 représentations qu'ils ont offertes pour leur première proposition d'humour, ils ont inscrit un total de 100 rendez-vous à leur agenda.

Le coup d'envoi sera donné à Sainte-Thérèse, le 5 août 2020. Des soirées sont prévues à Montréal les 5 et 6 février 2021, au Théatre Maisonneuve de la Place des Arts. La Vieille Capitale accueillera quant à elle Véro et Louis du 19 au 21 février 2021, entre les murs du Grand Théâtre.

Pour se procurer des billets pour l'une ou l'autre des dates: lesmorissette.com.

Pendant ce deuxième spectacle, les deux artistes parleront d'écoresponsabilité, de la place des femmes, des défis de vieillir en couple et de la pression imposée aux parents.

La première proposition des Morissette a été couronnée de succès. En 2016, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont reçu l'Olivier décerné au spectacle de l'humour ayant écoulé le plus de billets. Au total, ils ont généré la vente de plus de 250 000 places.