Télé-Québec confie la direction de ses programmes à Richard Haddad

Télé-Québec a décidé de faire confiance à Richard Haddad à la tête de la direction de ses programmes. L'homme remplace donc Denis Dubois, aujourd'hui vice-président aux contenus originaux chez Québecor Contenu.

Avant de se joindre à la chaîne, le nouveau gestionnaire occupait d'ailleurs le poste de Denis Dubois chez Québecor.

Richard Haddad amorcera officiellement son nouveau mandat le 7 janvier prochain.

«Sa créativité, son expérience pertinente dans les choix de programmation destinés à des plateformes diverses ainsi que sa riche et longue collaboration avec l’industrie de la production indépendante québécoise permettront à Télé-Québec de maintenir sa touche unique dans le paysage médiatique. Je suis convaincue que Richard sera un joueur clé dans notre équipe et qu’il saura faire honneur au mandat éducatif et culturel de Télé-Québec», a expliqué mercredi, par communiqué, Marie Collin, présidente et directrice générale du diffuseur.

Outre son expérience acquise pendant de nombreuses années dans les bureaux de Québecor, Richard Haddad a fait partie de l'équipe des Productions Ostar et celle de Max Films Télévisions.