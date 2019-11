Tout dans une casserole

En ces moments de grands froids, il nous faut des petits plats ensoleillés, inspirés, satisfaisants et à déguster en petits groupes.

Cette semaine : un plat de riz aux oignons et aux petites crevettes. Vous savez celles qui sont congelées dans votre congélateur et avec lesquelles vous ne saviez plus quoi faire... elles seront parfaites. Avec un peu de gin pour la saveur ! C’est en Italie que j’ai appris à maitriser ce plat qui parait parfois difficile. J’ai mangé mon premier risotto il y a longtemps, en début d’hiver, directement à la rizière sur le Po. Il faisait froid, et c’était très réconfortant, servi avec un verre de vin cristallin. Le secret : il faut juste rester à la casserole tout le temps de la cuisson.

Le second plat s’inspire du risotto, mais il est préparé à partir d’orge. L’orge est une savoureuse céréale riche en fibres et en antioxydants. Avec des petits pois et des champignons baignant dans un bouillon aux champignons, vous le servirez en entrée ou en plat principal. Je le sers souvent accompagné d’un plateau de fromage et de charcuterie pour les gourmands qui se pointent un vendredi soir. Avec un grand verre de bière, le repas est complet.

Risotto crevettes, citron et gin

Photo courtoisie

Pour un risotto parfait, procurez-vous du riz Carnaroli. Ne vous laissez pas vendre autre chose. Le citron Meyer est toujours plus goûteux en cuisine et disponible en ce moment. Pour le gin, essayez un gin parfumé ; il y en a de nouveaux aux saveurs envoutantes.

Portions: 2

Préparation : 10 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre salé

1 échalote pelée, finement hachée

1 petit oignon blanc pelé, finement haché

225 g (8 oz) de riz Carnaroli

6 baies de genièvre

250 ml (1 tasse) de vin blanc sec

1,5 L (6 tasses) de bouillon de légumes

1 citron, zesté et pressé

450 g (1 lb) de petites crevettes nordiques

1 c. à s. de persil finement haché

125 ml (½ tasse) de gin

3 c. à s. de parmesan finement râpé

Sel et poivre blanc moulu

Méthode

1. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre. Ajouter l’échalote et l’oignon. Faire revenir à feu moyen 6 minutes. Ajouter le riz et les baies de genièvre. Faire revenir 2 minutes.

2. Verser le vin blanc. Laisser évaporer, en remuant.

3. Verser du bouillon de légumes juste pour couvrir le riz. Cuire à feu moyen doux en tournant sans cesse, jusqu’à ce que le bouillon soit à moitié absorbé. Verser encore un peu de bouillon pour couvrir le riz. Continuer la cuisson de la même manière. En ajoutant lentement le bouillon et en remuant.

4. Lorsque le bouillon est presque tout absorbé, ajouter le zeste et le jus de citron, les crevettes, le persil et le gin. Saler et poivrer. Incorporer le parmesan.

5. Retirer du feu. Couvrir et laisser reposer 5 minutes.

6. Servir immédiatement dans des bols chauds.

Orgetto aux petits pois et bouillon de champignons

Photo courtoisie

Ce plat végétarien peut être préparé avec d’autres légumes tels que des brocolis ou des haricots verts en petits morceaux, mais le bouillon de champignons séchés est essentiel pour la saveur.

Portions : 4

Macération : 1 heure

Préparation : 20 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

500 ml (2 tasses) d’eau tiède

65 g (2 oz) de champignons séchés, émiettés

1 branche d’estragon

2 c. à s. d’huile végétale

1 petit oignon pelé, finement haché

400 g (2 tasses) d’orge perlé

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

225 g (8 oz) de petits pois surgelés

8 champignons, en tranches fines

2 c. à s. de chapelure fine

4 c. à s. de parmesan râpé

Sel et poivre blanc moulu

Méthode

1. Dans un bol, verser l’eau tiède sur les champignons séchés. Ajouter l’estragon. Laisser macérer 1 heure.

2. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen doux 5 minutes. Saler et poivrer.

3. Ajouter l’orge et faire revenir 2 minutes. Verser le bouillon de champignons séchés (retirer l’estragon) et le bouillon de légumes. Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser cuire à feu moyen doux 15 minutes, en remuant souvent.

4. Ajouter les petits pois et les champignons tranchés. Poursuivre la cuisson 15 minutes.

5. Dans un bol, mélanger la chapelure et le parmesan.

6. Retirer du feu. Incorporer le mélange de chapelure et de parmesan. Répartir dans des bols chauds. Servir avec du parmesan râpé.