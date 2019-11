Un documentaire inspiré de Luka Rocco Magnotta débarque sur Netflix en décembre

MONTRÉAL – Un documentaire britannique basé sur la saga du «dépeceur de Montréal», Luka Rocco Magnotta, débarquera sur la plateforme de vidéo en continu Netflix le 18 décembre prochain.

Produit par la boite Raw, «Don't F**k With Cats: Hunting An Internet Killer» («Don't F**k With Cats: la traque d'un tueur de chatons», en version française) s'intéresse à un groupe d'internautes perturbés par une vidéo mise en ligne par Luko Rocco Magnotta, dans laquelle il torture et tue des chatons.

Les internautes conjuguent alors leurs efforts pour tenter d'identifier et de mettre un terme aux agissements du tueur.

Poussé par sa célébrité naissante sur le web, Luka Rocco Magnotta avait continué à provoquer, allant jusqu'à finalement tuer son amant, un étudiant chinois de 33 ans, Lin Jun, dans un appartement de Montréal en 2012. Il avait ensuite démembré sa victime et expédié ses restes à divers endroits au pays.

Le crime avait particulièrement choqué, Magnotta ayant filmé ses gestes et publié le tout en ligne.

Il avait finalement été arrêté en Allemagne, dans un café internet où il cherchait à prendre connaissance de la couverture médiatique de ses actes. Il purge depuis une peine d'emprisonnement à vie.

«Ce qui est le plus hallucinant dans cette série documentaire, c'est qu'elle s'écoute comme un vrai thriller, avec des revirements que personne ne voit venir. [...] Même moi, je peine à assimiler que chaque moment de cette histoire est véridique», a commenté le producteur de la série, Mark Lewis, dans un communiqué publié par le site spécialisé Television Business International.

«Don't F**k With Cats» est l'une de ces histoires qui, si vous la racontiez, personne ne voudrait vous croire. C'est bien d'avoir une telle histoire à s'en décrocher la mâchoire pour notre première série sur Netflix», a renchéri le directeur de création de Raw, Adam Hakwins.