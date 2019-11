Un joueur qui fait deux fois mal paraître les Oilers

Rares sont les joueurs qui font mal paraître une organisation à deux reprises. Mais c’est le cas de Ryan Strome avec les Oilers d’Edmonton.

Ce centre qui évolue maintenant pour les Rangers de New York joue sur le premier trio de son équipe et a récolté six buts et 18 points en 18 rencontres cette saison.

Le directeur général d’Edmonton Peter Chiarelli l’avait d’abord acquis des Islanders contre Jordan Eberle en juin 2017. Celui qui a été congédié en janvier dernier misait alors sur un attaquant plus jeune et costaud en Strome.

Mais ce pari s’est avéré catastrophique. Le jeune centre, qui avait connu des débuts intéressants avec 50 points à sa deuxième saison, mais qui en avait arraché à sa troisième avec les Islanders, n’a pas réussi à s’affirmer à Edmonton.

Il n’a compté que 13 buts et 34 points dans l’uniforme des Oilers en 2017-2018, tandis qu’Eberle avait marqué 25 buts et engrangé 59 points à Long Island.

La saison suivante, avec seulement un but et deux points en 18 duels, les Oilers ont perdu patience. Strome a été échangé en novembre l’an dernier aux Rangers de New York contre Ryan Spooner. Deuxième mauvais échange pour Chiarelli.

Strome n’a rien fracassé avec ses 18 buts et 33 points pour New York en 2018-2019, mais ce fut bien mieux que Spooner. Ce dernier est passé en coup de vent dans la capitale albertaine avant de terminer la saison à Vancouver, échangé contre le vétéran Sam Gagner, dont personne ne voulait.

Spooner joue maintenant dans la KHL avec le Dynamo de Minsk, tandis que Strome a profité de la blessure de Mika Zibanejad pour devenir le premier centre des Rangers. Et il restera sur cette ligne entre Artemi Panarin et Jesper Fast quand le Suédois reviendra au jeu, selon l’entraîneur-chef des Rangers David Quinn.

«Je serais surpris qu’on change Strome, a dit Quinn au New York Post mardi. Je ne le retirerai pas de cette ligne à moins que quelque chose de draconien survienne.»

À 26 ans, Strome semble donc finalement avoir répondu aux attentes placées en lui lorsqu’il a été repêché au cinquième rang du repêchage de 2011 par les Islanders.