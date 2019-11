Voyage important pour les Sags

Après deux victoires convaincantes face au Phoenix de Sherbrooke et contre les Diables rouges lors de leur dernière fin de semaine, les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de poursuivre sur leur lancée alors qu’ils disputeront leurs trois prochaines parties dans les Maritimes.

Après un arrêt du côté de Moncton jeudi soir, les Bleus se dirigeront à Saint John le lendemain avant de terminer leur voyage face aux Eagles du Cap-Breton, dimanche.

« On avait vraiment identifié la période de cinq parties afin de faire une évaluation de notre équipe. Les parties de vendredi [face à Sherbrooke] et samedi [face à Québec] derniers, en plus des trois prochains matchs qui sont dans les Maritimes, sont très importantes afin de savoir où nous sommes rendus en tant qu’équipe », a déclaré le pilote des Saguenéens Yanick Jean, après la dernière victoire des siens, affirmant d’un même souffle que les deux plus récentes victoires donneront assurément confiance à son équipe en prévision de leur voyage de trois parties.

Les Sags seront privés des services de Tristan Pelletier pour les deux premiers matchs de cette séquence sur la route. Le fougueux attaquant des Bleus a été suspendu deux parties en raison de son coup de bâton aux poignets de Félix Bibeau lors du dernier match face aux Remparts.

Dufour sur l’équipe d’étoiles

En vertu de ses bonnes performances lors de la dernière semaine d’activité dans la LHJMQ, William Dufour a été nommé au sein de l’équipe de la semaine. Il a entre autres permis aux Bleus de savourer leur plus récent gain face aux Remparts à l’aide de deux buts et une mention d’assistance.

À sa deuxième année dans la LHJMQ, l’attaquant de 17 ans des Bleus commence vraiment à gagner en rythme dernièrement. Celui qui s’est amené avec les Saguenéens le 6 janvier dernier avait commencé la présente campagne assez timidement, lui qui avait seulement amassé six points lors des 13 premières parties. Depuis, l’attaquant de 6 pieds 2 pouces est tout feu tout flamme, ayant récolté 14 points lors des neuf derniers affrontements des Saguenéens.