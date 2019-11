À quand le prochain ?

L’intronisation de Guy Carbonneau au Panthéon du hockey est vue par plusieurs comme le point final de la grande époque du Canadien. Ceux-là pensent que l’on ne reverra pas de sitôt un ancien joueur du Tricolore élevé au Panthéon.

Or, il manque deux noms de la belle époque à la liste. Claude Provost, qui excellait dans son rôle d’attaquant à caractère défensif, aurait dû être élu avant Bob Gainey et Guy Carbonneau. En plus de bien faire son travail, il a trouvé le moyen de terminer parmi les 10 premiers marqueurs de la Ligue nationale à deux reprises.

L’autre est Jean-Claude Tremblay qui, dans son rôle de défenseur, n’avait pas son pareil pour relancer l’attaque.

Tremblay était un joueur strict. Un coéquipier qui ne bougeait pas les pieds ne devait pas s’attendre à recevoir une passe de lui. Mais s’il était en mouvement, il savait que la rondelle aboutirait sur la palette de son bâton.

On lui a reproché d’avoir quitté la Ligue nationale pour l’Association mondiale. D’autres, comme Bobby Hull et Bernard Parent, ont fait de même sans être boudés pour autant.

59 joueurs et bâtisseurs

Le Canadien compte 48 anciens joueurs et 11 bâtisseurs au Temple de la renommée pour un total de 59 représentants. De cet imposant groupe, 25 joueurs ont vu le jour au Québec.

Les prochains Québécois à faire leur entrée au Panthéon seront davantage des joueurs ayant fait carrière avec d’autres équipes. On peut penser notamment à Vincent Lecavalier, Pierre Turgeon, Vincent Damphousse, qui a passé près de sept de ses 18 saisons dans la LNH avec le Canadien.

Chez les joueurs actifs, Marc-André Fleury et Patrice Bergeron seront des candidats de premier ordre.

La coupe n’est pas un critère

C’est probablement vrai qu’il faudra attendre longtemps avant qu’un autre ancien du Canadien ne soit admis au Panthéon. Les bons moments ont été rares depuis la dernière conquête de la coupe Stanley, en 1993.

Mark Recchi, qui a joué cinq ans à Montréal au cours de cette période, fait partie du Temple depuis deux ans. Pour le moment, Carey Price et Shea Weber sont les seuls autres qui pourraient y être élus un jour. On entend déjà ceux qui critiquent Price pour tout et pour rien.

Le gardien de 32 ans montre 331 victoires à sa fiche, le plus haut total chez le Canadien. Cela lui confère le 26e rang dans l’histoire de la LNH. On peut penser qu’il en comptera au-delà de 400 à la fin de sa carrière.

C’est vrai qu’il n’a jamais remporté la coupe Stanley à ce jour, mais il en est de même pour Henrik Lundqvist, dont les 453 victoires lui confèrent la sixième place. Même chose pour Roberto Luongo, qui a terminé sa carrière avec 489 triomphes. Seuls Martin Brodeur avec 691 et Patrick Roy avec 551 le devancent.

Curtis Joseph, qui n’est pas au Temple, occupe le cinquième rang avec 454 victoires. Lui aussi n’a jamais gagné la Coupe.

Est-on plus sévère envers les gardiens là-dessus ?

Marcel Dionne, Adam Oates, Dale Hawerchuk, Mats Sundin, Mike Gartner, Gilbert Perreault, Jean Ratelle et Peter Stastny, que l’on retrouve dans le groupe des 40 premiers marqueurs de l’histoire de la LNH, ont été sélectionnés au Panthéon du hockey sans avoir inscrit leur nom sur la coupe Stanley.

Mais personne ne conteste leur valeur.