Aide-mémoire pour Steven Guilbeault

Je voudrais d’abord vous féliciter, cher Monsieur Guilbeault, même si vous n’occupez pas dans le nouveau cabinet de Justin Trudeau le poste auquel vous aspiriez.

Prenez votre mal en patience, vous ne ferez peut-être pas vieux os à Patrimoine canadien. Pas juste parce que le gouvernement est minoritaire, mais parce qu’au cours des 16 dernières années, huit ministres ont dirigé le ministère. Cela en dit long sur l’importance relative que nos gouvernements y accordent.

Ne vous en faites pas non plus si rien ne vous destinait à ce poste. Sur les huit ministres que je mentionne, trois seulement — Liza Frulla, Bev Oda et James Moore — ont eu un parcours compatible. Les autres ont dû apprendre à la dure, comme vous devrez le faire aussi.

Même si la révision des lois des télécommunications et de la radiodiffusion s’imposait depuis la révolution numérique, Mélanie Joly, après une longue consultation publique, en a confié l’étude à un comité d’experts. Leur rapport devrait vous arriver avant la Saint-Valentin. Un « cadeau » qui devrait s’accompagner de surprises qui vous donneront de gros maux de tête.

RADIO-CANADA ET LE CRTC

Ces sept experts doivent revoir et préciser le mandat de Radio-Canada. Ils pourraient aussi recommander d’en remanier la gouvernance. Actuellement, les titulaires des postes de président du conseil et de PDG sont inamovibles. Cette situation est contraire aux règles actuelles de gouvernance et soumet le conseil au bon vouloir du PDG.

Le CRTC a 51 ans. C’est ce jeune vieillard dont le comité doit revoir le rôle, la pertinence et les pouvoirs. Histoire de marquer son territoire, le président Ian Scott a déjà recommandé que les distributeurs de services internet versent 1 % de leurs revenus pour la création de contenu canadien. Une suggestion qui ne vous engage à rien.

Ceci m’amène à la taxation des géants de l’internet. Vous n’aurez pas encore mis les pieds dans votre bureau des Terrasses de la Chaudière qu’on va vous asticoter là-dessus. C’est plutôt votre collègue, le ministre des Finances, qu’on ne devrait pas lâcher. Après tout, c’est à lui qu’il revient de s’entendre avec les autres ministres des Finances de l’OCDE pour mettre fin à la « free ride » des géants récalcitrants.

Par la même occasion, rappelez donc à M. Morneau que les journaux, qui tirent le diable par la queue, attendent toujours leurs crédits d’impôt sur la masse salariale.

LE CONTENU CANADIEN

On vous demandera aussi que les géants du net contribuent à la création de contenu canadien. Là, vous n’êtes pas sorti du bois. À moins qu’ils ne profitent de notre système d’aide aux contenus en coproduisant avec des sociétés canadiennes, je ne vois pas très bien par quel biais vous pourrez ponctionner à cette fin le revenu des géants. Quelques pays, dont la France, s’y essaient, mais jusqu’ici, ça n’a pas donné grand-chose.

Je ne vous ai pas encore parlé de la loi sur le droit d’auteur qu’il faut aussi réviser, de Téléfilm, de l’ONF, du Conseil des Arts, des musées et de tous les autres qui attendent votre chèque pour joindre les deux bouts.

Si vous voulez mon avis, l’environnement qui vous attend à Patrimoine canadien vous fera paraître comme un jeu d’enfant votre ascension de la tour du CN.