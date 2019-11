Charles Hudon de nouveau rappelé

Le Canadien de Montréal a de nouveau rappelé l’attaquant Charles Hudon de son club-école, le Rocket de Laval, jeudi, moins de 24 heures après l'avoir rétrogradé.

C’est la troisième fois en moins d’une semaine que le Québécois est rappelé par le grand club. En trois matchs avec le Tricolore, Hudon n’a amassé aucun point, tout en maintenant un différentiel de -1. Il a été utilisé en moyenne 9 min 20 s par match par l’entraîneur-chef, Claude Julien.

Depuis samedi, Hudon fait la navette entre Montréal et Laval. Il avait été promu avant le match contre les Devils du New Jersey et rétrogradé par la suite. L’athlète de 25 ans avait ensuite été rappelé mardi pour disputer les rencontres face aux Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d’Ottawa. Il avait été renvoyé à Laval après ces matchs.