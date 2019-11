Gala de la Coupe Vanier: deux trophées pour le Québec

Andrew Seinet-Spaulding a remporté le trophée J.P. Metras décerné au joueur de ligne par excellence, jeudi, à l’occasion du Gala de la Coupe Vanier présenté au Centre Vidéotron.

Le plaqueur devient le troisième joueur dans l’histoire de McGill à remporter cet honneur après le garde Laurent Duvernay-Tardif et le plaqueur Randy Chevrier. Ces derniers ont été sélectionnés par les Chiefs de Kansas City et les Jaguars de Jacksonville en 2013 et 2000, respectivement.

Seinet-Spaulding a dominé le RSEQ pour les sacs du quart avec sept et les plaqués pour pertes avec 13,5. Il succède ainsi à l’ailier défensif Mathieu Betts, du Rouge et Or de l’Université Laval, qui l’avait emporté au cours des trois dernières années.

« Mathieu est parti et c’était à mon tour de gagner, a souligné le plaqueur de quatrième année, qui était aussi en nomination pour le trophée des Présidents. J’ai joué deux ans avec Mathieu au Vieux-Montréal et il m’a pris sous son aile en me refilant des petits trucs. Ça fait du bien d’être reconnu et c’est le plus grand honneur de ma carrière. »

Une recrue « bouche bée »

Le RSEQ a remporté un deuxième prix majeur. Le demi inséré des Stingers de Concordia Jeremy Murphy a mérité le trophée Peter Gorman attribué à la recrue par excellence. Murphy a capté 34 passes pour 491 verges et quatre touchés, lui qui évoluait en Division 3 l’an dernier avec les Cavaliers du Collège Champlain de Saint-Lambert.

« Je suis bouche bée, a mentionné Murphy. Ce prix est une réponse à tous ceux qui ont douté de mon talent et de la Division 3. C’est aussi un message pour tous les joueurs en Division 3 que tout est possible si tu travailles fort. »

Murphy a remercié sa mère présente dans la salle ainsi que ses coéquipiers Adam Vance et James Tyrrell. « Ma mère est tout pour moi, a-t-il exprimé. Il n’y a rien de plus important et je l’aime plus que tout au monde. Depuis 15 ans, elle me transporte partout. »

Hec Crighton

Chris Merchant a conclu sa carrière universitaire sur une belle note en remportant le trophée Hec Crighton décerné au joueur par excellence. Le quart-arrière des Mustangs de Western a amassé 2378 verges et a lancé 14 passes de touché. Il a ajouté 438 verges et six majeurs en 77 courses. Blessé à la Coupe Yates, il s’est rendu à la scène appuyé sur des béquilles.

Son entraîneur Greg Marshall a remporté le trophée Frank Tindall pour la deuxième année de suite. Il a mené les Mustangs à une saison parfaite de huit victoires et aucune défaite.

Les autres lauréats sont le demi défensif Nelson Lokombo, des Huskies de la Saskatchewan, qui a mis la main sur le trophée des Présidents attribué au joueur défensif par excellence ; le maraudeur Jacob Janke, des Lions de York, qui a reçu le prix Russ Jackson remis au joueur qui a le mieux concilié sport, études et engagement communautaire ; et Greg Nesbitt, des Rams de Régina, qui est reparti avec le trophée Gino Fracas décerné à l’entraîneur bénévole par excellence.

Trois Rouge et Or sur la première équipe d’étoiles