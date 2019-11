Devrais-je prendre de nouveau le risque de la vie commune?

J’ai vécu quinze ans avec un homme violent. Il ne nous a jamais battu mes enfants et moi, mais une fois en colère, il pouvait taper dans les murs à s’en péter les jointures. J’ai décidé il y a trois ans de le quitter après avoir fui en maison d’hébergement avec mes enfants un soir où il m’a fait craindre pour notre vie. J’étais mure pour une thérapie, d’autant plus que mon aînée âgée de 13 ans m’avait menacée de m’abandonner à mon sort si je décidais de retourner avec son père.

Trois ans se sont écoulées depuis. Mes rapports avec mon ex se sont limités au strict minimum pour maintenir le lien avec mon plus jeune qui voulait revoir son père. Mais jusqu’à il y a six mois, ma fille avait refusé tout contact. C’est seulement après que la travailleuse sociale qui est sur notre cas lui a dit qu’il avait pris du mieux suite à une thérapie, qu’elle a accepté de le revoir.

Le père de mes enfants a effectivement fait une thérapie en profondeur, après avoir assisté à des sessions de groupe d’hommes pour apprendre à gérer sa violence. Il semblerait, selon ma fille, que tout cela aurait transformé son père. Ce qui fait que maintenant qu’elle a renoué avec lui, elle souhaiterait qu’on reconstruise la famille.

Je ne suis pas très chaude à l’idée de me remettre dans cette relation. Ça m’a demandé tellement d’efforts pour reprendre ma vie en main. Mais comme mes enfants insistent, je ne sais plus trop quoi faire. Pensez-vous que la violence bien ancrée chez un homme puisse se contrôler? Comment pourrais-je m’assurer qu’il va toujours rester dans ses bonnes dispositions actuelles?

Anonyme

Je sais que certains hommes qui se prennent en main en suivant des sessions pour apprendre à contrôler leur violence, d’autant plus quand, comme le vôtre a fait, ils poursuivent en parallèle une thérapie, ça peut donner d’excellents résultats, et même des résultats à long terme. Mais avant de songer à faire le saut, que diriez-vous d’évaluer ce qu’il vous reste d’amour pour cet homme? Vos enfants ont avec leur père une relation bien différente de la vôtre. La dimension d’intimité amoureuse, seriez-vous disposée à la reprendre avec lui après tout ce qu’il vous a fait vivre. Prendre le temps de bien évaluer la chose vous permettra de parfaire votre reprise en main de vous-même.