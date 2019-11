Donnez au suivant

Le Service d’Entraide Bernières-St-Nicolas aimerait bien compter sur quelques bénévoles de plus en prévision de sa collecte de denrées alimentaires pour la période de Noël sur le grand territoire de Saint-Nicolas (Lévis). L’activité se déroulera les samedis 23 et 30 novembre ainsi que le samedi 7 décembre alors que les membres des Chevaliers de Colomb et du Club Optimiste de l’endroit, accompagnés de bénévoles (pourquoi pas vous ?), feront la tournée des résidences pour recueillir des denrées ou des dons. Si vous avez quelques heures à consacrer bénévolement pour cette collecte, vous pouvez joindre Francine Caron Dufort au 418 831-8160.

Une vingtaine d’enfants de Québec ainsi que de la Beauce et de Rimouski ont vécu récemment, en compagnie de 200 jeunes de 6 à 12 ans, l’expérience du Voyage de rêve annuel d’Air Canada. Un vol en partance de Montréal a conduit les jeunes Québécois, ayant notamment diverses déficiences physiques, intellectuelles et sociales, à Disney, Floride, puis retour au Québec le même jour. Lancé en 1983 à Toronto, Voyage de rêve, dont c’était la 25e envolée cette année au Québec, est préparé par des bénévoles membres du personnel d’Air Canada, pilotes, agents de bord, mécaniciens ainsi que de la direction et autres collaborateurs volontaires. Des dons, collectes de fonds et diverses entreprises assurent en tout et partout, avec Air Canada, le financement de l’aventure. Sur la photo, des jeunes du groupe de Québec et de la région sont entourés d’accompagnateurs du voyage, à gauche Marie Myre de Montréal et Roxane Larrivée de Québec (Air Canada, Ottawa), et à droite, Bernard Labrecque et Michèle Wraight.

La Bijouterie Suisse, véritable institution dans le domaine de la joaillerie à Québec, célèbre cette année son 75e anniversaire. C’est en 1944 qu’Yvette Bernard fondait la Bijouterie Suisse en établissant son commerce au rez-de-chaussée de sa résidence, rue Saint-Vallier, à Québec. À la fin des années 1950, la femme d’affaires déménage son commerce aux Galeries de la Canardière, 2485, boulevard Sainte-Anne, à Québec. La Bijouterie Suisse devient la toute première bijouterie à s’installer dans un centre commercial à Québec, une idée avant-gardiste à l’époque ! Aujourd’hui, la famille Bernard, qui compte 4 générations de bijoutiers, poursuit ses activités dans ses deux boutiques, aux Galeries de la Canardière et sur la rue du Campanile, en plus d’être très active sur les réseaux sociaux et sur son site web transactionnel. Sur la photo, la famille Bernard : Delphine, Sylvain, Carole, Jérémie, Pierre, Gabriel, Florence et Christian.

La 14e Dégustation de fromages et de vins d’importation privée au profit de la Fondation Patro de Charlesbourg, tenue le 14 novembre dernier sous la présidence d’honneur de Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan, a permis de réunir 225 convives désireux de soutenir l’œuvre du Patro de Charlesbourg et d’amasser 50 000 $, plus un autre 10 000 $ provenant de généreux donateurs à la suite d’un défi lancé par Luc Beaudouin et son porte-parole l’humoriste P-A Méthot. Dans l’ordre habituel, sur la photo : Raymond Boissonneault, Yan Robitaille, Audrey Beaupré-Monfette, Donald Gingras, Carolle Pelletier, Jean-François Fortin, Denis Blackburn, Jean Chaumette, Guy Hudon, Luc Beaudoin, Mike Falardeau, Patricia Brochu, Alain Coulombe et Benoît Boivin.

Alex Tanguay (photo), assistant-entraîneur du Wild de l’Iowa, le club-école du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine de hockey, 40 ans... Yolande James, membre du Club des Ex à RDI, 42 ans... Marie-France Goudreault, consultante en événementiel, 53 ans... Nicollette Sheridan, actrice anglaise, 56 ans... Jacques Trudel, directeur des ventes locales et régionales, Le Journal de Québec, 58 ans... Sophie Lorain, actrice, réalisatrice et productrice québécoise, 62 ans.

Le 21 novembre 2018. Raynald Tremblay (photo), 73 ans, vice-président de Capitale Chrysler... 2017. David Cassidy, 67 ans, chanteur et acteur américain, idole populaire des années 70... 2015. Bob Foster, 76 ans, boxeur américain... 2014. Claude Sylvestre, 87 ans, réalisateur, un artisan de la première heure de Radio-Canada... 2013. Maurice « Mad Dog » Vachon, 84 ans, lutteur québécois.