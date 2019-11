Grève au CN: une tuile de plus pour les producteurs de grains

Déjà aux prises avec un hiver hâtif qui met en péril leurs récoltes, les agriculteurs ont vu une nouvelle tuile leur tomber sur la tête avec le déclenchement de la grève au CN, qui nuit aux livraisons de propane.

En raison du printemps tardif qui a repoussé la date des semis, de l'automne maussade et de la neige hâtive, les agriculteurs se retrouvent à récolter du maïs bien plus humide qu'à l'habitude. Par conséquent, ils doivent brûler deux fois plus de propane qu'en temps normal pour faire fonctionner leurs séchoirs à grain.

Or, le Québec est alimenté en propane par les trains du CN. Mercredi, le «Journal de Québec» a rapporté que la grève pourrait avoir pour effet d'épuiser 80 % des réserves de propane de la province sous peu.

«Compte tenu de l'état actuel des stocks et des réserves de propane, les mesures de contingence proposées par l'industrie et les actions entreprises par nos coopératives et Sollio Agriculture pour aider nos membres ne suffiront pas à rétablir la situation», a d'ailleurs confirmé le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais, dans un communiqué publié mercredi.

Ce dernier réclame, aux côtés de l'Union des producteurs agricoles, des «actions immédiates de la part des gouvernements» pour mettre un terme à la crise.

«Des mesures extraordinaires sont requises et les deux paliers de gouvernement doivent agir rapidement. À l'heure actuelle, c'est la priorité dans le secteur agricole, car si la situation ne se résorbe pas et qu'elle perdure, cela va vite devenir dramatique», a souligné le président de l'UPA, Marcel Groleau.

Mardi, le président des Producteurs de Grains du Québec, Christian Overbeek, avait adressé une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau pour lui demander d'agir dans ce dossier.

«Les producteurs de maïs sont au cœur d'une des récoltes les plus humides et les plus difficiles depuis des décennies. [...] Le maïs récolté cette année est très humide et nécessite un temps de séchage beaucoup plus long pour pouvoir être entreposé en toute sécurité», avait exposé M. Overbeek.

«Au nom des 10 000 producteurs de grains du Québec, je vous demande de trouver une solution à ce problème. Toutes les solutions visant à maintenir la livraison de propane doivent être explorées à tout prix», avait-il ajouté.