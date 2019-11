Incinérateur: 40 M$ pour la distribution de vapeur au mégahôpital du CHU de Québec

La Ville de Québec a élaboré un projet de 40 millions $ pour la construction d’équipements qui permettront de chauffer et de climatiser le mégahôpital sur le site de l'Enfant-Jésus grâce à la vapeur produite à l’incinérateur.

La Ville a fait des demandes de subventions de 29 millions $ dans deux programmes des gouvernements supérieurs. Dans le cas où celles-ci sont octroyées, la part de la Ville sera de 11 millions $. Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a «aucun doute» que les sommes seront au rendez-vous. Dans le cas contraire, «on le fait pareil», a-t-il décrété. Le retour sur l’investissement sera simplement étalé sur un plus grand nombre d’années, dit-il.

Il s’agit de construire une conduite souterraine de 2,2 km pour transporter la vapeur produite par l’incinérateur jusqu’au nouvel hôpital. La conduite coûtera 19 millions $.

Ensuite, on prévoit l’aménagement au coût de 21 millions $ d’une centrale de trigénération qui alimentera l’hôpital. Les deux équipements demeureront propriété de la Ville de Québec.

En 2016, lorsque la Ville avait présenté le projet préliminaire, on parlait de 15 millions $, mais il était question à l’époque uniquement de la conduite. La Ville a jugé bon d’inclure dans son projet la centrale de trigénération, car elle a l’expertise et qu’on voulait «joindre les deux dépenses si on voulait par après distribuer les bénéfices. Et on ne peut pas avoir des projets séparés lorsqu’on va aller présenter tout ça au gouvernement pour obtenir des aides financières», a soumis M. Labeaume.

Principale source

«L’incinérateur devient notre principale source d’énergie», a souligné Pierre-André Tremblay, directeur des services techniques CHU de Québec.

Le Directeur de la Santé publique (DSP) publique donne son feu vert au projet à certaines conditions, que la Ville et le CHU promettent de respecter. L’une d’entre elles est que l’hôpital demeure 100 % autonome en énergie, c’est-à-dire que même en cas d’arrêt complet de l’incinérateur, il sera alimenté par sa propre centrale énergétique. En général, le DSP juge que ce projet est positif au plan du développement durable et de la réduction de l’émission des gaz à effet de serre.

Le projet «va s’autofinancer avec les bénéfices», a indiqué Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau et Valorisation énergétique à la Ville de Québec. Si l’aide des gouvernement se concrétise, on prévoit un retour sur l’investissement sur une période de trois à quatre ans, à raison de 3 millions $ par an.

Ensuite, une fois l’investissement de départ remboursé, les bénéfices seront partagés équitablement entre la Ville et le CHU «selon une formule à établir».

En ce moment, 40 % de la vapeur de l’incinérateur est valorisée. «Il va en rester à valoriser», a soutenu M. Dufour, et ce, même si le volume de déchets qui sont dirigés vers l'incinérateur diminue.

«Impact positif»

Une étude de la Chaire éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, une instance externe, conclut que le projet a des impacts positifs, notamment sur la réduction de l’émission de gaz à effet de serre. La pollution atmosphérique sera réduite grâce à la diminution des émissions de l’hôpital, affirme le DSP. «Ce projet-là, on est confortable pour affirmer que c’est le meilleur projet», a soutenu le directeur de la chaire et biologiste, Claude Villeneuve.

Pour le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, le projet est généralement positif. «C’est pas négatif, parce que la vapeur qui sort, c’est de la chaleur et cette chaleur, on peut la réutiliser. De ce côté, ça vaut la peine d’être envisagé.» Il trouve tout de même «particulier» qu’«on ne diminue pas la pollution de l’incinérateur, mais bien la pollution potentielle de la centrale» de l’hôpital.