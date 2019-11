La deuxième chance de Justin Trudeau

Comme signal d’intérêt envoyé à l’Ouest, rien n’égale toutefois la nomination de Chrystia Freeland comme vice-première ministre et ministre aux Affaires intergouvernementales, de loin la ministre la plus puissante du lot. Sa mission sera d’ouvrir un nouveau front diplomatique, mais celui-là, au sein même de la fédération canadienne. Le but sera de convaincre l’Alberta que le gouvernement Trudeau peut réussir à concilier la nécessité d’exporter son pétrole avec la protection de l’environnement. Vaste commande.