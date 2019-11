Le Titan d’Acadie-Bathurst voit enfin la lumière au bout du tunnel. Après une séquence de 17 matchs sans victoire pour commencer la saison, la troupe de Mario Durocher montre une fiche de 3-1-1 à ses cinq dernières sorties.

Il semble donc logique d’affirmer que le Titan joue mieux depuis un certain temps, non ? « Je ne suis vraiment pas d’accord avec ça », tempère toutefois Durocher.

Pas qu’il ne trouve pas que son équipe joue bien récemment, au contraire. En fait, c’est surtout qu’il n’a pas l’impression que la désastreuse fiche de sa formation après 17 matchs reflétait réellement la façon de se comporter du Titan.

« Sur nos 22 matchs cette saison, il n’y en a que quatre dont je n’ai pas été satisfait. Les 18 autres, on a été dans le match. On échappait souvent des rencontres par un but, la chance n’était pas de notre côté et on ne profitait pas de rebonds favorables. On a une équipe jeune et c’est sûr que le zéro victoire est devenu une pression pour nous et tout le monde voulait être celui qui allait marquer le but gagnant. Ce n’était pas un singe qu’on traînait sur notre dos, mais un gorille ! » assure-t-il.

Le Titan a mis fin à sa vilaine séquence le 8 novembre dernier en défaisant les Wildcats de Moncton par la marque de 5 à 3.

Mais jamais les défaites n’ont été un sujet de discussion entre l’entraîneur d’expérience et ses joueurs.

« On perdait en supplémentaire, en tirs de barrage ou on l’échappait en fin de match. Les gars étaient choqués et prenaient ça à cœur. On dirait que toutes les situations allaient contre nous. Par contre, on allait dans la bonne direction. Je ne pouvais pas leur donner un char de merde parce qu’ils m’en donnaient plus que ce que notre fiche montrait. » Photo courtoisie, Titan d’Acadie-Bathurst

Lors des 17 premiers matchs de la saison, le Titan a inscrit un total de 33 buts et en a accordé 72. Au cours de la séquence actuelle de cinq parties, ils ont touché la cible à 20 reprises et les gardiens ont été déjoués 17 fois par l’adversaire.

L’avantage numérique de l’équipe au cours de ces cinq dernières parties a aussi produit avec une efficacité de 43,75 % (7 en 16).

Acquisition profitable

Sans dire qu’il a tout changé, Durocher estime que l’acquisition de l’attaquant de 20 ans Rémy Anglehart a joué un rôle important dans les récents succès de l’équipe. Acquis des Voltigeurs de Drummondville le 4 novembre dernier en retour d’un choix de 4e ronde en 2022, le joueur de centre a inscrit six points en cinq matchs dans l’uniforme du Titan depuis son arrivée à Bathurst.

« C’est un gars qui se démarque par son éthique de travail. Il travaille fort dans les entraînements et il montre l’exemple à nos plus jeunes. »

Sur la bonne voie

Mine de rien, le Titan n’est qu’à cinq points d’une place en séries.

« On voit la lumière au bout du tunnel. Notre objectif est de faire les séries, de causer une surprise et d’être une équipe difficile à affronter. C’est ce qu’on a fait depuis le début de la saison, mais tout ce qu’il nous manquait, c’était les points au classement », ajoute le coach.

Ce qui aide aussi Durocher à voir le positif, c’est la tenue des deux choix de première ronde de l’équipe au dernier repêchage, les attaquants Riley Kidney et Cole Huckins.

« Ils jouent sur nos deux premières lignes. Une fois qu’ils auront peaufiné leur apprentissage, ils vont être des rouages importants. Ils jouent déjà dans toutes les situations. »

Quelle sanction pour Robidoux ? Photo d'archives, Annie T. Roussel

Le préfet de discipline de la LHJMQ, Éric Chouinard, a eu une grosse semaine, et ce n’est pas terminé. Seulement lors de la semaine en cours, il a décerné un total de huit matchs de suspension à cinq joueurs différents, sans compter l’amende de 1000 $ imposée à Alexis Lafrenière. Mais un dossier chaud traîne encore sur son bureau, celui de Mikaël Robidoux. En début de troisième période du match de dimanche dernier opposant les Cataractes de Shawinigan à l’Océanic de Rimouski, l’attaquant de 20 ans a servi une mise en échec par-derrière au défenseur Antoine Leblanc. Chouinard se retrouve donc avec toute une décision à prendre. Robidoux, qui a été suspendu indéfiniment, en est à sa 9e suspension en carrière dans la LHJMQ. Les huit précédentes ont totalisé 26 matchs. La dernière, en octobre 2018, avait été fort médiatisée et s’était soldée par une punition de 15 parties pour une mise en échec à l’endroit de Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville. Robidoux portait à ce moment-là les couleurs des Remparts de Québec. Alors qu’il était près d’un retour, Robidoux avait mentionné aux médias de Québec avoir appris de ses erreurs. « J’ai parlé à Patrick Roy et on a parlé de comment je devais changer mes angles de mise en échec afin de ne pas toujours y aller pour la grosse collision. Par contre, mon style de jeu, c’est ça, et je suis de même depuis que j’ai 16 ans », avait-il assuré. Depuis son retour de cette suspension, il n’avait pas fait parler de lui pour les mauvaises raisons jusqu’à tout récemment. Quelle sanction ? Mercredi, le directeur général des Cataractes, Martin Mondou, s’est porté à la défense de son attaquant sur Twitter. « Le jeune n’a pas été suspendu depuis un an, a-t-il rappelé. Il a travaillé sur sa game depuis son arrivée chez nous et il continuera de le faire suite à cet incident. » Il sera maintenant intéressant de connaître la sanction que lui réserve Éric Chouinard. La suspension de 15 parties se voulait un message envers celui qui est maintenant considéré comme un multirécidiviste. Reste à voir quel genre de message le préfet de discipline voudra passer cette fois. Dans le calepin...

La LHJMQ a mené un sondage auprès de ses joueurs pour savoir quels étaient les arénas du circuit les plus intimidants à visiter. C’est le Centre Scotiabank d’Halifax qui a reçu le plus de votes, avec 22,7 % des suffrages. Le Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau (20,6 %), l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda (15,3 %), le Centre Vidéotron de Québec (9,6 %) et le Centre K.C. Irving de Bathurst complètent le top 5.

Le défenseur des Mooseheads d’Halifax Jared McIsaac a obtenu le feu vert des médecins et effectuera un retour au jeu samedi soir contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’arrière de 19 ans a été sur la touche près de six mois à la suite d’une intervention chirurgicale à une épaule subie en juin dernier et était à Detroit jusqu’à tout récemment, où les Red Wings ont pris en charge sa réadaptation. Membre d’Équipe Canada junior l’an dernier, il sera intéressant de voir à quelle vitesse McIsaac sera en mesure de retrouver la forme puisque le camp d’ÉCJ se tiendra du 9 au 12 décembre prochain à Oakville en Ontario.

En parlant d’Oakville, ÉCJ a choisi d’y tenir son camp d’entraînement puisque le Complexe Sixteen Mile Sports contient une glace de grandeur internationale pouvant accueillir 1500 spectateurs. Rappelons que le Championnat mondial de hockey junior se tiendra sur une « grande glace » cette année en sol européen, à Trinec et Ostrava en République tchèque, et que le Canada n’a pas gagné de médailles en Europe depuis 2008.

Les Islanders de Charlottetown ont fait appel à leurs partisans les plus matinaux, mercredi dernier, dans le cadre de leur traditionnel match du « Jour des écoles » (School day). Plus de 3500 élèves d’un peu partout sur l’Île-du-Prince-Édouard ont profité d’un congé de leçons pour assister à cette rencontre qui a débuté à 10 h, heure de l’Atlantique. Heureusement pour ces jeunes, leur équipe l’a emporté 5-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Le face à face Photo courtoisie, LHJMQ

Samuel Hlavaj (Phoenix)

Parties jouées: 16

16 Victoires: 12

12 Défaites: 3

3 Pourcentage d’arrêts: 0,927

0,927 Moyenne: 2,05

Anthony Morrone (Voltigeurs) Photo courtoisie, LHJMQ

Parties jouées: 19

19 Victoires: 13

13 Défaites: 6

6 Pourcentage d’arrêts: 0,906

0,906 Moyenne: 2,65

138: Anciens joueurs de la LHJMQ qui évoluent aujourd’hui au niveau USports, le circuit universitaire canadien. De ce nombre, 39 ont joué dans le circuit Courteau l’an dernier.

112: Le nombre de buts accordés par les Sea Dogs de Saint-Jean cette saison. Il s’agit, de loin, du pire rendement défensif de la LHJMQ. Tout juste derrière eux viennent l’Armada de Blainville-Boisbriand et le Titan d’Acadie-Bathurst (89).