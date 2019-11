La ville de Mexico décrète l’alerte aux violences contre les femmes

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a décrété jeudi l’alerte aux violences commises contre les femmes, soulignant la nécessité de lutter contre les agressions, notamment sexuelles, en augmentation dans la capitale.

« Toutes et tous, dans cette ville, nous devons dire CA SUFFIT, ASSEZ », a déclaré Sheinbaum dans un communiqué.

« En ce qui me concerne, je me confronte à la réalité et mon administration va défendre avec force les femmes, les filles et les garçons victimes d’agressions sexuelles », a-t-elle ajouté.

Selon la maire, il s’agit aussi de soutenir les femmes tout au long du processus de dépôt de plainte contre les violences sexistes. Elle a souligné que le nombre de dossiers d’enquête avait augmenté de 10% depuis octobre 2018 à octobre 2019.

L’alerte aux violences contre les femmes est décrétée lorsque les indicateurs passent au rouge et nécessitent une réponse coordonnée des autorités contre ce fléau. Elle est aujourd’hui en vigueur dans 18 des 32 États mexicains.

Le Mexique est considéré comme l’un des pays les plus violents au monde, notamment pour les femmes, avec le chiffre le plus élevé de féminicides en Amérique latine, selon Amnesty International.

Neuf femmes sont assassinées chaque jour au Mexique, selon ONU-Femmes.