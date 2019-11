Le policier accusé a trouvé des failles de sécurité

Un policier de Longueuil aujourd’hui accusé d’abus de confiance était si doué en informatique que son patron lui aurait demandé de s’introduire dans le système de la section des renseignements criminels pour débusquer des failles de sécurité... et il en a trouvé.

Martin Valiquette

« J’ai demandé à [Marc-Olivier Perron] : “teste nos systèmes, mais sans aller trop loin pour ne pas déclencher quelque chose à la Ville, que quelqu’un pense qu’il y a un hackeur” », a relaté hier le lieutenant-détective Martin Valiquette.

Le policier comptant près de 30 ans d’expérience était le supérieur immédiat de l’agent au sein du Bureau d’analyse et de renseignement criminel (BARC), entre 2013 et 2016.

Perron, 36 ans, fait face à des accusations d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au palais de justice de Longueuil.

Pas le droit

La Couronne prétend qu’il serait entré dans les locaux du BARC en dehors des heures de travail, en mars 2016, et qu’il aurait utilisé l’ordinateur d’une supérieure hiérarchique pour accéder à des informations auxquelles il n’avait pas droit.

Celle-ci avait noté son mot de passe – composé de la série de lettres et de chiffres suivants : qwerty12 – dans un calepin laissé sur son bureau.

Selon la poursuite, Perron aurait aussi copié sur un support USB le contenu de 2400 fichiers « très secrets » pouvant mettre en péril la vie d’informateurs du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Au deuxième jour de son procès hier, le jury de cinq femmes et sept hommes a appris que le SPAL a débusqué un ripou dans ses rangs, en 2013, bien avant les gestes reprochés à Perron. Cet autre agent transmettait de l’information sensible au crime organisé. Il a été arrêté et congédié.

Pas juste à Montréal

« C’était à la même époque que [la taupe] Benoît Roberge [à la police de Montréal]. On s’est dit : “ce n’est pas juste à Montréal ou ailleurs que ça se passe, ça se passe chez nous aussi” », a témoigné le lieutenant Valiquette.

Ce dernier aurait demandé à l’agent Perron, dont les talents d’informaticien ont été vantés à la cour, de tenter de s’introduire dans le système pour voir s’il y avait des failles de sécurité.

Le lieutenant Valiquette aurait pris cette décision sans avoir l’autorisation de la Ville de Longueuil, qui gère le système informatique.

« C’était comme une trappe à souris, je ne voulais pas qu’on se fasse prendre la main dans la trappe », a-t-il illustré hier, faisant sourciller les avocates qui défendent l’accusé.

Or, Perron aurait trouvé une brèche dans le système, et l’aurait consignée dans un rapport.

L’agent aurait également révélé à son supérieur qu’une autre employée du BARC transmettait à une tierce personne les heures de visite des policiers dans un établissement licencié fréquenté par le crime organisé.