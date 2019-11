Le syndrome de Duplessis

Fougueux patriote en campagne et en paroles dans les mois suivant ses victoires, puis bon Canadien français accommodant et frileux le reste du temps, Duplessis tombait rapidement dans un cul-de-sac. Le Canada anglais montrait les dents. Les Américains tapaient du pied en menaçant la « Belle Province » de représailles économiques. Et bientôt, Duplessis retrouvait sa docilité... sans se départir de ses airs de chevalier de la nation.