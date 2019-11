Présidence de la Caisse de dépôt: évaluer et choisir

Plusieurs mots ont été écrits ou dits, et ce, en provenance de divers milieux. Certes, le conseil d’administration de la Caisse fera sa sélection, mais en raison de son importance à très long terme pour le Québec, cette nomination exécutive est de la responsabilité finale du premier ministre et son cabinet.

Une personne ultra spécialiste, généraliste, visionnaire, apolitique, etc. Tout a été mis sur la table. Évidemment, une certaine compétence est requise, mais c’est la capacité de bien comprendre ce qu’est la Caisse qui prime. Tenter de trouver le robot doté d’une intelligence artificielle qui sait tout en placements financiers est illusoire et à éviter.

Plusieurs imaginent une contradiction entre les divers objectifs de la Caisse : le rendement et le développement économique du Québec. Rien n’est plus faux. Les deux buts sont intimement liés. On a beau mesurer les succès ou échecs d’une présidence par un taux de rendement, mais puisque la Caisse a des objectifs à très long terme, les réalisations, décisions, faits et gestes doivent aussi faire partie de l’évaluation.

En effet, quelle économie aurions-nous sans les décisions passées relatives au développement du Québec Inc.? Imaginez la Caisse sans le portefeuille immobilier d’Ivanhoe issu de la transaction Steinberg dont en prime, les épiciers Métro et Provigo profitèrent ? Notre spécificité québécoise serait-elle la même sans avoir conservé chez Québecor la propriété de Vidéotron ? D’autres exemples de cette nature pourraient être mentionnés. Ils sont le résultat des portefeuilles créés par les Jean Campeau, Guy Savard, Jean-Claude Scraire.

Tous viennent de saluer avec raison, le rendement financier annuel de près de 10% de Michael Sabia qui, ne l’oublions pas, a commencé son mandat juste après une perte de 40 milliards de dollars (générant un rendement négatif de 25%) et qu’il profita d’une conjoncture économique favorable et continue pendant 10 ans. Pour bien évaluer sa performance globale, il faudra attendre par exemple les résultats à long terme du REM.

Maintenant qui ? Quelqu’un de respecté et à l’écoute du conseil d’administration de la Caisse. Et tant qu’à y être, continuons de croire à une autre génération. Il est intéressant de se rappeler que les six dernières présidences ont été confiées à des personnes de la mi-cinquantaine au moment de leur nomination.

Il est évident que nous avons au Québec des gens de cette génération, capables de relever le défi de continuer, sans diluer, sans transgresser le mandat de notre Caisse de dépôt et placement du Québec.

Daniel Paillé

Ex premier vice-président de la CDPQ