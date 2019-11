RONA: après le marteau, la hache et bientôt...

Dans cette chronique, je pourfendais le premier ministre Philippe Couillard et sa ministre de l’Économie Dominique Anglade pour le « je-m’en-foutisme » et le manque de sensibilité québécoise dont ils ont fait preuve lors de l’annonce de la vente de RONA aux Américains.

Je pourfendais également la haute direction de la Caisse de dépôt et placement qui a donné, sans la moindre réticence, son aval à la vente de RONA aux Américains en cédant à Lowe’s son gros bloc d’actions de RONA.

Et concernant les engagements de Lowe’s envers RONA que les Anglade, Couillard, Michael Sabia et certains porte-parole du milieu des affaires percevaient positivement, j’émettais de sérieuses réserves, dont celles-ci :

C’est le malheureux destin qu’avaient d’ailleurs anticipé à l’époque les leaders de l’opposition. Le chef caquiste François Legault et Pierre Karl Péladeau, chef du PQ à l’époque, avaient vertement dénoncé la décision du gouvernement Couillard de ne pas bloquer la transaction.

Alors que les employés et les fournisseurs de RONA étaient, hier matin, sous le choc à la suite de l’annonce de Lowe’s de fermer 34 magasins, les actionnaires de la multinationale américaine de la quincaillerie, eux, jubilaient en voyant l’action bondir de presque 7 % en Bourse.

Vers les 10 heures, l’action de Lowe’s atteignait un niveau record à 121,22 $ US.

J’imagine qu’au siège social de Lowe’s, en Caroline du Nord, la haute direction devait être fière de cette « révision stratégique » de ses opérations au Québec et dans l’ensemble du Canada.

Cette décision de fermer les 34 magasins a fait momentanément grimper de 5 milliards $ US la capitalisation boursière de Lowe’s. C’est plus de deux fois le montant de 2,3 milliards $ US que Lowe’s a payé pour mettre le grappin sur RONA.