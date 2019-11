Un éventail de remorques sur le marché

Avec les années, les manufacturiers de remorques ont développé leur offre de façon assez impressionnante pour faciliter le transport des motoneiges. Comme le choix est vaste, quelques petits trucs, pour faire un bon choix, ne sont pas de trop.

« Pour bien choisir une remorque, beaucoup de choses entrent en ligne de compte, lance d’emblée René Cyr, de Pro Performance Boischatel. Le premier élément à tenir compte, c’est le type de véhicule avec lequel vous allez tracter la remorque. On s’entend qu’une remorque fermée de 16 pieds, avec le panneau qui ouvre à l’arrière, c’est l’idéal, sauf que ce n’est pas tout le monde qui a le véhicule capable de la tracter. Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, les motoneiges sont beaucoup plus imposantes qu’auparavant. Maintenant, elles mesurent de 10 à 12 pieds de longueur. Il faut donc avoir une remorque capable de loger la machine en toute sécurité. »

Si vous n’avez pas la possibilité de choisir une remorque fermée, l’autre option qui s’offre à vous, c’est la remorque avec un toit souple.

« Il existe de très bonnes remorques basculantes avec un toit souple, comme celles de Toit Design, simples ou doubles. Le toit se lève vers l’avant pour faciliter l’entrée et la sortie de la motoneige. Le toit est équipé d’amortisseurs pour qu’il demeure dans les airs, ce qui facilitera les manœuvres, affirme le spécialiste. Je crois sincèrement que le rapport qualité-prix de ce type de remorques est excellent. Elles sont légères et permettent de tracter une remorque double, avec deux motoneiges à bord, avec un VUS. »

Pour les amateurs de motoneige hors-piste, il y a aussi une autre solution, celle de la plateforme.

« Les gens qui font de la motoneige hors piste vont souvent dans des endroits éloignés, en empruntant des routes où, une fois rendus sur place, ils ne peuvent pas se retourner s’ils ont une remorque à l’arrière du véhicule. À ce moment-là, les gens vont opter pour le “Sled Deck”. Il s’agit d’une rampe qui s’installe sur la boîte de la camionnette. On peut y installer deux motoneiges, ce qui permet une autonomie beaucoup plus grande, en donnant accès à presque partout avec la camionnette. Toutefois, il faut avouer que ce n’est pas fait pour monsieur et madame Tout-le-Monde parce que c’est assez extrême de grimper des motoneiges à une telle hauteur. »

LA PLATEFORME

Enfin, il y a toujours la traditionnelle remorque plateforme, qui est utilisée depuis de nombreuses années. Dans ce cas, toutefois, il y a certaines règles à respecter.

« Pour les amateurs qui utilisent une remorque plateforme, il faut absolument une toile de protection sur les motoneiges. Il ne faut pas que le calcium ou le sable qu’il y a sur les routes rentrent dans les différentes parties de la motoneige. Sans cette protection, la motoneige va se dégrader très rapidement, indique l’expert. Il faut se rappeler qu’une motoneige, on ne peut pas la laver l’hiver. Tout ce qui peut s’accrocher à la motoneige, lorsque celle-ci se retrouvera dans le garage, pourra fondre et pénétrer un peu partout, causant ainsi d’importants dommages. »

Si vous décidez de mettre une toile sur votre motoneige que vous transporterez sur une plateforme, encore là, il y a un élément important à respecter.

« Il faut utiliser une toile de transport et non pas une toile d’entreposage. La différence entre les deux se situe à l’intérieur de la toile. Dans la toile de transport, à l’intérieur, il y a un tissu spécial qui sera doux pour la carrosserie, empêchant ainsi d’endommager la carrosserie de la motoneige avec le vent qui peut faire battre la toile. La toile d’entreposage est faite en vinyle ou en plastique. Elle doit être utilisée uniquement lorsque le véhicule est remisé. »

Pour avoir une idée du budget nécessaire pour vous procurer une remorque, mentionnons que les prix se situent entre 1500 $ et 7000 $, selon le choix que vous ferez.