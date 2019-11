Un véhicule neuf pour un fidèle lecteur du Journal

Photo Jean-François Desgagnés François Roy, de Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, Nathalie Langevin, directrice générale et ventes à TVA Québec et directrice générale des ventes au Journal de Québec, Michel Fortin, directeur régional des ventes chez Mitsubishi, le grand gagnant Jacques Lortie et sa conjointe, Carole Deschênes, Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, ainsi que Francois Latulippe, président du magasin Latulippe, étaient réunis hier pour célébrer la fin du concours Grand Rallye.