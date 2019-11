Une hausse de taxes à Laval malgré de gros surplus

Les Lavallois subiront une hausse de taxes l’an prochain, qui provoque la colère de l’opposition et soulève des questions dans l’équipe du maire parce que la Ville semble nager dans les surplus.

Selon ce que Le Journal a appris, le maire de Laval, Marc Demers, a récemment rencontré son équipe pour lui indiquer que la hausse de taxes pour 2020 s’élèverait à 1,4 %, et que la Ville présenterait un surplus d’environ 40 M$ pour l’exercice financier de 2019 lors du dévoilement du budget, le 2 décembre prochain.

« Les rues sont jonchées de nids-de-poule, la politique neige est déficiente et des sommes considérables sont gaspillées dans des projets brouillons, comme les lignes bleues et blanches (sur les trottoirs près des parcs) et le complexe aquatique inachevé », ajoute-t-il.